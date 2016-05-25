​Президент SOCAR: Решение о замораживании деятельности представительств подписано в декабре

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "В декабре мы приняли решение о замораживании деятельности всех представительств в целях экономии".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

По словам Р.Абдуллаева, функции зарубежных представительств переданы другим компаниям: "Их функции переданы расположенным в Баку и вблизи столицы компаниям с нашим 100%-ным капиталом. Это шаг предпринят в связи с финансовой ситуацией".