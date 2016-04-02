Правительство Болгарии получило шесть предложений по проекту IGB

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Правительство Болгарии получило шесть индикативных предложений по использованию мощностей газового интерконнектора, который планируется построить между Болгарией и Грецией. Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

По словам министра, среди направивших предложения компаний - болгарская Bulgargaz, греческая DEPA, итальянская Edison, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), располагающаяся в США Noble Energy (работающая на месторождении на шельфе газа на Кипре) и греческая компания Gastrade.

Болгария и Греция в настоящее время завершают первый этап строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который, как надеются власти Софии, обеспечит им доступ к Южному газовому коридору (SGC).