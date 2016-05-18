 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Посол: SOCAR Energy является эталоном качества в Украине

    Правительства двух стран активно содействуют защите и привлечению инвестиций

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Ukraine является сегодня одним из самых больших инвесторов на территории Украины.

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

    "Мы активно помогаем и содействуем этой компании, так как она у нас сегодня - эталон качества того, что касается и станций, и вообще всего, что связано с топливно-энергетическим комплексом. Мы рады отметить, что в Украине увеличивается количество заправок", - подчеркнул посол.

    По его словам, правительства двух стран активно содействуют защите и привлечению инвестиций, что "для инвестора самое важное". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi