​Посол: SOCAR Energy является эталоном качества в Украине

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ SOCAR Energy Ukraine является сегодня одним из самых больших инвесторов на территории Украины.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

"Мы активно помогаем и содействуем этой компании, так как она у нас сегодня - эталон качества того, что касается и станций, и вообще всего, что связано с топливно-энергетическим комплексом. Мы рады отметить, что в Украине увеличивается количество заправок", - подчеркнул посол.

По его словам, правительства двух стран активно содействуют защите и привлечению инвестиций, что "для инвестора самое важное".