Министр энергетики Греции: Строительство Трансадриатического газопровода начнется 17 мая

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Церемония, приуроченная к началу строительства Трансадриатического газопровода (ТАР), пройдет в греческом городе Салоники 17 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Греции Панос Скурлетис.

"Церемония начала строительства Трансадриатического газопровода пройдёт 17 мая. Церемония пройдёт в Салониках с участием известных политиков, поскольку это важный проект, который позволит создать много рабочих мест", - заявил министр в ходе пресс-конференции.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 545 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м). Сейчас ведутся подготовительные работы по строительству TAP. На май этого года запланирована церемония закладки фундамента TAP в Салониках (Греция).

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.