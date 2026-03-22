Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    • 22 марта, 2026
    • 19:01
    FT: Нефтегазовые сделки в США парализованы из-за эскалации вокруг Ирана

    На фоне рыночной неопределённости, вызванной резким ростом цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, сделки в нефтегазовом секторе США фактически остановились.

    Как сообщает Report, об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на банкиров и юристов.

    Отмечается, что все переговоры в этой сфере замедлились или были приостановлены до тех пор, пока рынки не успокоятся, а цены на сырьевые товары не стабилизируются.

    "Всё остановилось. У меня есть две торговые сделки, долгосрочные контракты, но сейчас все находится в парализованном состоянии, потому что никто не может ничего оценить", - заявил изданию партнёр юридической фирмы Vinson & Elkins Брайан Лук.

    Один из высокопоставленных лондонских банкиров, работающий в энергетической сфере, сообщил изданию: "Сейчас у меня есть три или четыре процесса продажи, и мы остановили их все. Нет смысла принимать предложения, потому что они будут слишком сильно различаться".

    Он пояснил, что ежегодная энергетическая конференция CERAWeek, проведение которой запланировано в Хьюстоне, штат Техас, на 23–27 марта, "в этом году будет весьма необычной".

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Нефтегазовый сектор
    "FT": ABŞ-nin neft və qaz müqavilələri İrana görə iflic olub
    FT: Iran war leaves US oil and gas dealmaking 'in paralysis'
    Ты - Король

