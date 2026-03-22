FT: Нефтегазовые сделки в США парализованы из-за эскалации вокруг Ирана

На фоне рыночной неопределённости, вызванной резким ростом цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке, сделки в нефтегазовом секторе США фактически остановились.

Как сообщает Report, об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на банкиров и юристов.

Отмечается, что все переговоры в этой сфере замедлились или были приостановлены до тех пор, пока рынки не успокоятся, а цены на сырьевые товары не стабилизируются.

"Всё остановилось. У меня есть две торговые сделки, долгосрочные контракты, но сейчас все находится в парализованном состоянии, потому что никто не может ничего оценить", - заявил изданию партнёр юридической фирмы Vinson & Elkins Брайан Лук.

Один из высокопоставленных лондонских банкиров, работающий в энергетической сфере, сообщил изданию: "Сейчас у меня есть три или четыре процесса продажи, и мы остановили их все. Нет смысла принимать предложения, потому что они будут слишком сильно различаться".

Он пояснил, что ежегодная энергетическая конференция CERAWeek, проведение которой запланировано в Хьюстоне, штат Техас, на 23–27 марта, "в этом году будет весьма необычной".