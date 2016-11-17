Директор SocTrade: В Украине SOCAR использует лучшее оборудование для проверки качества нефтепродуктов

Киев. 17 ноября. REPORT.AZ/ Клиенты SOCAR могут быть уверенны, что качество покупаемой ими продукции проверяется с использованием лучшего оборудования. Об этом Report заявил директор специализирующегося на поставках лабораторного оборудования для контроля качества нефтегазовой продукции украинско-шведской компании SocTrade Александр Плеве.

А.Плеве сказал, что возглавляемая им компания занимается поставками лабораторного оборудования для контроля качества нефтепродуктов и оснащает стационарные и мобильные лаборатории по всей Украине: "Три года назад наша компания поставила первое оборудование для SOCAR Energy Ukraine и это сотрудничество продолжается по сей день. Нами был поставлен австрийский анализатор, позволяющий измерять более сорока показателей качества бензина и дизельного топлива. Теперь на нефтебазе в Одесской области происходит контроль всего входящего и отгружаемого на АЗС топлива. Клиенты SOCAR могут быть уверенны, что качество покупаемой ими продукции проверяется с использованием лучшего оборудования".