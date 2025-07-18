Азерэнержи: Мощность электростанции "8 Ноября" увеличена до 1 880 МВт

13:59

В результате масштабной реконструкции и технологической модернизации, проведенных на электростанции "8 Ноября" ОАО "Азерэнержи", общая генерирующая мощность станции увеличена до 1 880 МВт.

Как сообщает корреспондент Report из Мингячевира, об этом журналистам сообщил начальник производственного управления ОАО "Азерэнержи" Мушфиг Абузарли.

По его словам, станция введена в эксплуатацию в кратчайшие сроки - всего за два года: "Работы проводились с применением самых современных технологий. Испытательно-наладочные работы начались в декабре прошлого года и завершились в апреле текущего".

Абузарли отметил, что на станции установлены 4 газотурбинные установки мощностью 320 МВт каждая, 4 котла мощностью 400 тонн каждый: "Вырабатываемый в этих котлах пар подается на три паровые турбины мощностью 100 МВт каждый, установленные ранее на станции, вырабатывая электроэнергию. В результате общая мощность станции достигла 1 880 МВт".

По его словам, в результате реконструкции значительно повысилась эффективность работы станции:

"На старом оборудовании на выработку одного киловатт-часа электроэнергии тратилось около 335 г условного топлива. Благодаря новым технологиям этот показатель снижен до 225 г. Это позволяет ежегодно предотвращать выбросы в атмосферу около 1,2 млрд кубометров вредных газов".