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    Азербайджан и Британия подписали в Баку четыре документа о сотрудничестве - ДОПОЛНЕНО

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 16:20
    Азербайджан и Британия подписали в Баку четыре документа о сотрудничестве - ДОПОЛНЕНО

    Азербайджан и Великобритания подписали четыре документа о сотрудничестве в рамках восьмого заседания Совместной межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, состоявшегося в Баку.

    Как сообщает Report, одним из документов стало соглашение о сотрудничестве между ООО "PMD Group" и Chapman Taylor по разработке многофункционального жилого и делового комплекса "Северные ворота Баку".

    InterOcean Energy Services и Green Lines Shipping LLC заключили рамочное соглашение о сотрудничестве без участия в капитале и совместном предприятии. Документ подписали коммерческий директор InterOcean Group Алекс Кларк и главный исполнительный директор Green Lines Shipping Ринат Рзаев.

    Также подписан меморандум о взаимопонимании между Xlinks Limited и Green Lines Shipping LLC. Подписи под ним поставили главный исполнительный директор Xlinks Джеймс Хамфри и главный исполнительный директор Green Lines Shipping Ринат Рзаев.

    Четвертым документом стал меморандум о взаимопонимании между Xlinks Limited и Green Corridor Alliance.

    Отдельно принят план действий на 2026–2027 годы, включающий более 60 мероприятий по десяти направлениям.

    Кроме того, подписан протокол заседания комиссии. Документ подписали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и государственный министр по торговле Министерства бизнеса, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар.

    Азербайджан и Британия подписали в Баку четыре документа о сотрудничестве - ДОПОЛНЕНО
    Азербайджан и Британия подписали в Баку четыре документа о сотрудничестве - ДОПОЛНЕНО
    Азербайджан и Британия подписали в Баку четыре документа о сотрудничестве - ДОПОЛНЕНО
    Азербайджан и Британия подписали в Баку четыре документа о сотрудничестве - ДОПОЛНЕНО
    Азербайджан и Британия подписали в Баку четыре документа о сотрудничестве - ДОПОЛНЕНО
    Азербайджан и Британия подписали в Баку четыре документа о сотрудничестве - ДОПОЛНЕНО

    Пярвиз Шахбазов
    Фото
    Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında 4 sənəd imzalanıb
    Фото
    Azerbaijan, UK ink four documents
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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