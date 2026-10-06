Азербайджан и Британия подписали в Баку четыре документа о сотрудничестве - ДОПОЛНЕНО

Азербайджан и Великобритания подписали четыре документа о сотрудничестве в рамках восьмого заседания Совместной межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, состоявшегося в Баку.

Как сообщает Report, одним из документов стало соглашение о сотрудничестве между ООО "PMD Group" и Chapman Taylor по разработке многофункционального жилого и делового комплекса "Северные ворота Баку".

InterOcean Energy Services и Green Lines Shipping LLC заключили рамочное соглашение о сотрудничестве без участия в капитале и совместном предприятии. Документ подписали коммерческий директор InterOcean Group Алекс Кларк и главный исполнительный директор Green Lines Shipping Ринат Рзаев.

Также подписан меморандум о взаимопонимании между Xlinks Limited и Green Lines Shipping LLC. Подписи под ним поставили главный исполнительный директор Xlinks Джеймс Хамфри и главный исполнительный директор Green Lines Shipping Ринат Рзаев.

Четвертым документом стал меморандум о взаимопонимании между Xlinks Limited и Green Corridor Alliance.

Отдельно принят план действий на 2026–2027 годы, включающий более 60 мероприятий по десяти направлениям.

Кроме того, подписан протокол заседания комиссии. Документ подписали министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов и государственный министр по торговле Министерства бизнеса, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар.