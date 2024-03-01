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Азербайджан и Румыния обсудили поставки газа по различным маршрутам

Азербайджан и Румыния обсудили поставки газа по различным маршрутам
Энергетика
1 марта 2024 г. 18:04
Азербайджан и Румыния обсудили поставки газа по различным маршрутам

Азербайджан и Румыния обсудили вопросы поставок и транспортировки природного газа по различным маршрутам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

Обсуждения проходили на встрече президента SOCAR Ровшана Наджафа с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужа в Баку.

Стороны отметили успешное развитие отношений между Азербайджаном и Румынией в области энергетики, подчеркнута важность работ по расширению Южного газового коридора.

В этой связи подписание в Софии в прошлом году Меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между SOCAR и операторами газотранспортных систем Transgaz (Румыния), Bulgartransgaz (Болгария), FGSZ (Венгрия) и Eustream (Словакия) было названо важным шагом в направлении реализации инициативы "Кольцо солидарности".

На встрече также состоялся обмен мнениями о деятельности SOCAR на румынском рынке, энергетическом переходе, цифровизации и других вопросах, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Romania discuss gas supply routes
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Rumıniya ilə müxtəlif marşrutlar üzrə qaz təchizatını müzakirə edib

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