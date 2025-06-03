Азербайджан и ЕБРР обсудили финансирование расширения ЮГК

14:04

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на встрече с главой департамента энергетики Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по региону Евразии и Турции Суле Килич обсудил возможности финансовой поддержки расширения Южного газового коридора (ЮГК) в контексте вызовов энергетической безопасности.

Об этом сообщили Report в Министерстве энергетики.

"На встрече была выражена удовлетворенность долгосрочным сотрудничеством с банком. Высоко оценено выделение ЕБРР долгосрочного кредита для солнечной электростанции (СЭС) "Гарадаг" мощностью 230 МВт, ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт, СЭС "Банка" мощностью 315 МВт и СЭС "Билясувар" мощностью 445 МВт", - говорится в сообщении.

Также делегации банка была предоставлена информация о проектах, реализуемых в Азербайджане для внутреннего потребления и экспорта электроэнергии, и состоялся обмен мнениями о сотрудничестве с ЕБРР на этапе реализации "зеленых энергетических" интерконнекторов.

Кроме того, стороны обсудили возможности финансовой поддержки зеленых энергетических коридоров.