​Ахмет Давутоглу: Мы ставим целью завершить TANAP до 2018 года - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 17:38

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Мы ставим целью завершить до 2018 года строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз"".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил находящийся с визитом в Баку премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу на пресс-конференции, проведенной совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Такой крупный проект как TANAP реализуется благодаря дружбе Азербайджана и Турции. Мы ставим целью завершить проект ранее запланированных сроков", - отметил глава турецкого правительства.

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"Мы пришли к соглашению о вводе в эксплуатацию TANAP ранее намеченного срока. Ради этого мы будет работать ускоренными темпами. Проект реализуется на основе взаимного доверия. Проект TANAP также повлияет на внутренний баланс Европы. Транспортировка энергии из Турции - самый надежный маршрут. Развитие Турции означает развитие Азербайджана", - отметил А.Давутоглу.