Тельман Алиев: Мы должны отпустить азербайджанские компании в свободное плавание

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Если начавшиеся осенью прошлого года реформы будут продолжаться в том же темпе, то за короткий период большинство проблем, беспокоящих бизнес, найдут свое решение.

Как передает Report, об этом сказал в интервью первый заместитель председателя, главный исполнительный директор Caspian European Club (Caspian Business Club) Тельман Алиев.

Т.Алиев отметил, что с осени прошлого года Азербайджан и Caspian European Club (Caspian Business Club) переживают очень интересный исторический момент: "То, ради чего создавался Клуб еще в далеком 2002 году, сегодня приобретает новый импульс к развитию. Под руководством президента Азербайджанской Республики, председателя Caspian European Club (Caspian Business Club) Ильхама Алиева в стране проводятся серьезные экономические реформы, и они уже дают определенные результаты. Мы это ощущаем по нашим иностранным партнерам в 50 странах мира, которые выражают оптимизм и стремление создать здесь свой бизнес, активно участвовать в происходящих процессах, вкладывать инвестиции, а также находить партнеров в Азербайджане. Кроме того, они предлагают свои услуги по выходу азербайджанских брендов на мировые рынки".

По его словам, азербайджанские компании стали более уверенными. "То давление и те негативные моменты, с которыми на протяжении нескольких лет сталкивались азербайджанские компании, отступает на второй план. Глава государства взял все эти процессы под свой контроль, и мы считаем очень важным накануне нашего юбилея, что председатель клуба, инициировавший нашу деятельность и сам клуб, еще больше поддерживает ту миссию, которая была изначально возложена на Caspian European Club".

Главный исполнительный директор отметил, что итоги, полученные в этом году, очень радуют: "Компании настроены довольно оптимистично, они продемонстрировали, что есть существенные результаты. Проблем, конечно же, осталось не мало, но мы уверены, что если начавшиеся осенью прошлого года реформы будут продолжаться в том же темпе, то за короткий период большинство проблем, беспокоящих бизнес, найдут свое решение. Также, я хочу обратить ваше внимание на то, что если в 2002, 2005 или в 2010 году обсуждались актуальные на тот момент проблемы, то сегодня они находят свое решение. То есть, чем дальше мы совместно с государственными структурами в рамках тех или иных бизнес-форумов, круглых столов или рабочих групп, пытаемся решить какие-то проблемы, изучаем предложения бизнеса, тем больше возникает проблем, на которые раньше бизнес не обращал внимания. Но жизнь не стоит на месте, технологии развиваются. Необходимо очень много изменений в законодательной базе, в частности, много изменений необходимо внести в рамках новых реформ в налоговый, таможенный, трудовой и миграционный кодексы. Существует много пробелов в законодательстве, которые не позволяют должным образом развиваться определенным сферам бизнеса. Есть большая необходимость в реформировании судебной системы, что даст серьезный толчок в решении многих спорных конфликтов между экономическими субъектами".

Т.Алиев сообщил, что в первой половине 2016 года они отправили пакет предложений Ильхаму Алиеву: "В этих предложениях мы отразили те моменты, которые на сегодняшний день необходимо внедрить для того, чтобы бизнес смог оказать максимальную поддержку государству в постнефтяной период, который мы сейчас переживаем. Мы благодарим президента Азербайджана Ильхама Алиева, за то, что большая часть наших предложений была принята. Благодаря этим предложениям, за короткий период частный бизнес сможет увеличить свою долю в заполнении бюджета и продемонстрирует хорошие результаты по созданию новых рабочих мест, производству конкурентоспособной продукции".

Он подчеркнул, что главный рецепт выхода из кризиса - это реформы, которые были озвучены и реализуются президентом страны: "Это поддержка и стимулирование частного реального сектора экономики, определенная либерализация рынка, приватизация государственных компаний, стимулирование и привлечение иностранного капитала, развитие малого и среднего бизнеса. Мы должны отпустить свои компании в свободное плавание, дальше они сами сориентируются, поскольку Азербайджан испокон веков находился в центре пересечения мировых торговых путей и предпринимательство у наших людей "сидит в крови". Да, кто-то из них обанкротится или будет поглощен рынком, но большая часть компаний государственного и частного сектора имеет все шансы превратиться в компании регионального значения или даже мировые корпорации, входящие в TOP-100 мировых рейтингов по ключевым биржевым показателям. Для этого, как я думаю, надо немного преобразовать инвестиционную, законодательную и институциональную базу (и это уже делается), правильно оценить риски, провести маркетинговые исследования, выбрать перспективные сегменты рынка и, используя опыт давно нам известных инвестиционных фондов, выходить на авторитетные мировые фондовые площадки".

Тельман Алиев также сообщил, что 15 марта 2017 года будет проведен 4-й Международный Caspian Energy Forum Baku – 2017, организованный Caspian European Club (Caspian Business Club) и Caspian Energy International Media Group, который является площадкой для компаний нефтяного и ненефтяного сектора: "На открытии форума ожидается участие президента Азербайджанской Республики, председателя Caspian European Club (Caspian Business Club) Ильхама Алиева, где ему будет вручена международная премия Caspian Energy Award - 2016 в номинации "Реформатор года". В целом этот форум будет посвящен предварительным итогам реформ, которые проводятся в Азербайджане".