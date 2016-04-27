​Завтра в районах Азербайджана прогнозируются осадки

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального бюро гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ближе к ночи к отдельных частях полуострова есть вероятность кратковременных осадков.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-15, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

28 апреля ночью и утром в районах Азербайджана местами ожидается туман, в течение дня в западных районах прогнозируются грозы, возможны осадки. Скорость преобладающего западного ветра местами возрастет.

Ночью температура воздуха составит 9-14, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 14-19 градусов тепла.