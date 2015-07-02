 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Завтра в Баку ожидается сильный ветер

    В районах Азербайджана в основном без осадков

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Об этом Report сообщила замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

    По ее словам, вечером 3 июля в столице будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 22-25, днем 29-34 градуса тепла.

    Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 24-29 градусов тепла.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi