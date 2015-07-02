​Завтра в Баку ожидается сильный ветер

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Об этом Report сообщила замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, вечером 3 июля в столице будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 22-25, днем 29-34 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Будет преобладать слабый восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью 14-19, днем 24-29 градусов тепла.