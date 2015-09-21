Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 30 градусов тепла. Об этом Report сообщили из Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

22 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами прогнозируется слабый туман. Днем будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-22, днем - 26-30 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Утром местами возможен туман. Ближе к вечеру в некоторых горных территориях возможны грозы и кратковременные дожди. Будет преобладать временами усиливающийся южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 15-20, днем - 28-33 градуса тепла, в горах ночью - 10-15, днем - 12-27 градусов тепла.