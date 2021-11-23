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В Баку ожидается усиление ветра

В Баку ожидается усиление ветра 24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.
Экология
23 ноября 2021 г. 12:42
В Баку ожидается усиление ветра

24 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к ночи в некоторых местах вероятны дожди.

Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 7-10°, днем 12-14° тепла. В Баку ночью 7-9°, днем 12-14° тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако вечером местами ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, в горных районах вероятен снегопад.

Ночью и утром местами туман. Западный ветер днем местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-3° мороза, днем 7-12° тепла.

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Версия на английском языке Strong wind expected tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah güclü külək əsəcək

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