В горах выпал снег, высота волн в Каспийском море достигла 5,2 метра

Северо-западный ветер усилился до 35 м/с в Маштаге, 25 м/с - в Пираллахы, 24 м/с - на Нефтяных Камнях, 23 м/с - на острове Чилов и 20 м/с - в Сумгайыте. По данным метеостанции на Нефтяных Камнях, высота волн на Каспии достигала 5,2 метра.

Северо-западный ветер усилился до 35 м/с в Маштаге, 25 м/с - в Пираллахы, 24 м/с - на Нефтяных Камнях, 23 м/с - на острове Чилов и 20 м/с - в Сумгайыте. По данным метеостанции на Нефтяных Камнях, высота волн на Каспии достигала 5,2 метра.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева.

По ее словам, как и сообщалось ранее, в стране продолжается дождливая погода, местами грозы, периодические дожди, в некоторых районах Большого Кавказа интенсивные: "В горах Гедабека и Грызе выпал снег, высота снежного покрова в Грызе составила около одного метра. В поселке Гузанлы Агдамского района выпал град диаметром 0,5 см".

По словам представителя службы, сильный ветер сохранится до полудня 8 мая. Неустойчивая, дождливая погода продержится до конца первой декады мая.