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В Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода В Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода.
Экология
30 марта 2023 г. 11:35
В Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода

В Баку и на Абшеронском полуострове установилась туманная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в связи с синоптической обстановкой туманная погода является ожидаемым атмосферным явлением.

Юго-восточный ветер способствовал перемещению образовавшегося над Каспийским морем слоя тумана в сторону побережья. Высокая температура воздуха в дневное время и снижение температуры ночью (инверсия) привели к образованию тумана в нижнем слое атмосферы.

В Шабрани, Джафархане, Баку и Абшеронском полуострове наблюдается туман, в связи с которым видимость ограничена до 300-500 метров.

Туманные погодные условия продержатся до полудня 30 марта.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda və Abşeronda dumanlı hava şəraiti müşahidə olunur

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