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В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются мокрый снег и сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются мокрый снег и сильный ветер 8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде мокрого снега.
Экология
7 февраля 2023 г. 13:33
В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются мокрый снег и сильный ветер

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Ночью и утром температура воздуха составит до 4° тепла, вечером около 0°. Атмосферное давление поднимется с 761 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. В горных и предгорных районах осадки будут интенсивными. Прогнозируется порывистый западный ветер и туман.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем 5-8° тепла, ночью в горах 8-13°, днем 0-5° мороза.

На дорогах ожидается гололед.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda sulu qar yağacaq, güclü külək əsəcək

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