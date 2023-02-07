В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются мокрый снег и сильный ветер

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде мокрого снега.

8 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Ночью и утром температура воздуха составит до 4° тепла, вечером около 0°. Атмосферное давление поднимется с 761 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. В горных и предгорных районах осадки будут интенсивными. Прогнозируется порывистый западный ветер и туман.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем 5-8° тепла, ночью в горах 8-13°, днем 0-5° мороза.

На дорогах ожидается гололед.