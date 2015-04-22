В Азербайджане внесены изменения в законодательство об охоте

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес поправку в решение "Об утверждении ряда нормативных правовых актов в области охоты".

Как сообщает Report, решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

Согласно поправке, отныне охотничий билет членам ООО "Союз военных охотников" при министерстве экологии и природных ресурсов и Особой государственной службы охраны будет выдаваться Особой государственной службой охраны.

Охотничий билет представляет собой книжку темно-красного цвета, размером 7x10 см. В верхней части обложки изображен государственный герб Азербайджана, под которым размещена надпись "Особая государственная служба охраны Азербайджанской Республики". В нижней левой части первой страницы место для фотографии, справа от нее указываются фамилия, имя, отчество и год рождения владельца билета. В охотничьем билете также указываются серия и номер удостоверения личности, дата выдачи, орган, которым выдано удостоверение, домашний адрес и личная подпись владельца.