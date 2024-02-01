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В Азербайджане старые автомобили будут приниматься на утилизацию с 1 сентября

В Азербайджане старые автомобили будут приниматься на утилизацию с 1 сентября С 1 сентября автовладельцы в Азербайджане получат возможность сдавать старые автомобили на утилизацию.
Экология
1 февраля 2024 г. 18:04
В Азербайджане старые автомобили будут приниматься на утилизацию с 1 сентября

С 1 сентября автовладельцы в Азербайджане получат возможность сдавать старые автомобили на утилизацию.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал начальник отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Фаиг Муталлимов.

По его словам, взамен гражданам будет выплачиваться определенная сумма за счет средств, накопленных в Фонде утилизации транспортных средств: "Если автовладелец планирует приобрести новый автомобиль отечественного производства, ему будет компенсирована полная сумма, а если он решит утилизировать старое транспортное средство для других целей, включая покупку зарубежного авто, сумма составит 70%".

Муталлимов также отметил, что финансирование Фонда утилизации транспортных средств может происходить не только за счет импортируемых автомобилей, но и из других источников.

В случае высокого спроса выплаты будут осуществляться в порядке очереди, добавил начальник отдела.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda köhnə avtomobillər utilizasiyaya sentyabrın 1-dən qəbul ediləcək

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