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В Азербайджан завезли еще 10 зубров

В Азербайджан завезли еще 10 зубров В рамках проекта по реинтродукции, осуществляемого общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF), в страну были завезены еще 10 зубров.
Экология
23 ноября 2022 г. 17:38
В Азербайджан завезли еще 10 зубров

В рамках проекта по реинтродукции, осуществляемого общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским представительством Всемирного фонда дикой природы (WWF), в страну были завезены еще 10 зубров.

Как сообщает Report со ссылкой на IDEA, привезенные из немецкого зоологического парка "Tierpark Berlin" животные были размещены на территории Исмаиллинского отделения Шахдагского национального парка, увеличивая таким образом число зубров на территории до 41.

Запущенный в 2019 году, проект планируется продолжить до 2028 года с целью довести количество животных до 100.

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Версия на английском языке Another 10 bison brought to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana daha 10 zubr gətirilib

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