​Температура воздуха в Азербайджане прогреется до 19 градусов

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 февраля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Утром местами ожидается слабый туман. Юго-западный ветер временами усилится. Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью будет 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 761 мм до 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, ночью и утром местами будет туман. Скорость юго-западного ветра временами может усилиться. Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 28 февраля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, что может вызвать чувство дискомфорта у метеочувствительных людей.