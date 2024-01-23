Снег затруднил движение транспорта в западных районах Азербайджана

Выпавший в Азербайджане снег частично затруднил движение транспорта на автомобильных дорогах Гянджа-Дашкесан, Шемкир-Гедабей и Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар.

Выпавший в Азербайджане снег частично затруднил движение транспорта на автомобильных дорогах Гянджа-Дашкесан, Шемкир-Гедабей и Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар.

Как сообщает западное бюро Report, на некоторых участках указанных автодорог ведется очистка от снега с привлечением спецтехники.

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции работают на проблемных участках дороги для обеспечения безопасности движения в условиях непогоды.

Водителям рекомендуется соблюдать предельную осторожность при движении по заснеженным и обледенелым дорогам.