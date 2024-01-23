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Снег затруднил движение транспорта в западных районах Азербайджана

Снег затруднил движение транспорта в западных районах Азербайджана Выпавший в Азербайджане снег частично затруднил движение транспорта на автомобильных дорогах Гянджа-Дашкесан, Шемкир-Гедабей и Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар.
Экология
23 января 2024 г. 18:05
Снег затруднил движение транспорта в западных районах Азербайджана

Выпавший в Азербайджане снег частично затруднил движение транспорта на автомобильных дорогах Гянджа-Дашкесан, Шемкир-Гедабей и Гёйгёль-Тоганалы-Кяльбаджар.

Как сообщает западное бюро Report, на некоторых участках указанных автодорог ведется очистка от снега с привлечением спецтехники.

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции работают на проблемных участках дороги для обеспечения безопасности движения в условиях непогоды.

Водителям рекомендуется соблюдать предельную осторожность при движении по заснеженным и обледенелым дорогам.

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Версия на азербайджанском языке Qarlı hava şəraiti Qərb bölgəsinin yollarında qismən çətinlik yaradıb

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