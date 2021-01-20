Снегопад вызвал проблемы с электроснабжением в Исмаиллы

Выпавший со вчерашнего дня сильный снег создал проблемы с подачей электроэнергии в Исмаиллинском районе.

Выпавший со вчерашнего дня сильный снег создал проблемы с подачей электроэнергии в Исмаиллинском районе.

Как сообщает ширванское бюро Report, в то же время осадки не вызвали серьезных проблем с водоснабжением и газоснабжением в районе.

Перебои в подаче электроэнергии были восстановлены в короткие сроки. В то же время сильный снег засыпал дороги. Начата очистка внутригородских, магистральных и предгорных сельских дорог от снега. На места привлечены живая сила и техника.

Высота снега на территории района достигает 30-40 сантиметров.