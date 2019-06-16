Прогноз погоды: в понедельник в Баку ожидается 35 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет без осадков, утром в некоторых местах ожидается слабый туман.

Как передаёт Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер вечером временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24 градусов тепла, днём - 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 21-23 градусов тепла, днём 32-34 градусов тепла. Атмосферное давление составит ниже нормы 755 мм ртутного столба. Относительная влажность - ночью 60-70%, днём - 35-40%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) северо-западный ветер вечером временами усилится. Температура морской воды составит 21-22 градуса тепла. На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) северо-западный ветер вечером временами усилится. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются гроза, дождь. В отдельных местах есть вероятность ливня, выпадения града. Западный ветер в отдельных местах временами усилится. Температура воздуха ночью составит 17-22 градусов тепла, днём - 33-38 градусов тепла, в горах ночью 14-19 градусов тепла, днём 20-25 градусов тепла.