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Прогноз погоды на День Победы

Прогноз погоды на День Победы Объявлен прогноз погоды на 8 ноября.
Экология
7 ноября 2021 г. 13:23
Прогноз погоды на День Победы

Объявлен прогноз погоды на завтра.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Во второй половине дня северо-западный ветер сменится юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 4-8, днем - 12-14 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем - 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

8 ноября в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 4-8, днем 14-18 градусов тепла, в горах ночью от 5 градусов мороза до 0, днем 3-8 градусов тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 8
Версия на азербайджанском языке Zəfər Gününün hava proqnozu açıqlanıb

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