Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 13 июня.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет преобладать умеренный северный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 30-34 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 35-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать умеренный северный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) прогнозируется умеренный северный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

13 июня в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, однако ближе к вечеру в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. На отдельных территориях осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Днем западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 12-17, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 12-15 июня на Абшеронском полуострове будет преобладать умеренный северный ветер, что благоприятно для метеочувуствительных людей.