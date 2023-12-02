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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
2 декабря 2023 г. 13:30
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами прогнозируется туман.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-9°, днем 17-22° тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром в ряде районов возможен туман, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-12° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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