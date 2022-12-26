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Прикаспийские страны продлили на 2023 год мораторий на промысел осетровых

Прикаспийские страны продлили на 2023 год мораторий на промысел осетровых Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран на заседании комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря продлили на 2023 год запрета на коммерческий промысел осетровых
Экология
26 декабря 2022 г. 14:35
Прикаспийские страны продлили на 2023 год мораторий на промысел осетровых

Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан и Иран на заседании комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря продлили на 2023 год запрета на коммерческий промысел осетровых видов рыб.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Росрыболовство.

Вылов осетровых, как и раньше, будет возможен только в научно-исследовательских целях и для искусственного воспроизводства.

Комиссия была создана в соответствии с соглашением, подписанным в Астрахани в сентябре 2014 года представителями прикаспийских стран. Весной 2016 года документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в силу. Соглашение предусматривает, что решения комиссии могут быть обязательны для исполнения государствами-участниками. Впервые комиссия собралась в Баку в конце ноября 2017 года.

Задачи комиссии - координировать деятельности по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биоресурсов, ежегодно устанавливать общие допустимые уловы и распределять национальные квоты. Она также занимается регулированием промысла и сохранение совместных водных биоресурсов на основе ограничений, которые могут включать запрет промысла в определенных районах и в отношении отдельных видов ресурсов на определенные периоды.

Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

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