Повышение среднегодовых температур на Земле приведет к 75%-ному увеличению числа смертей

Повышение среднегодовых температур на Земле на три градуса Цельсия приведет к 75%-ному увеличению числа смертей, связанных с волнами жары, продолжительными засухами и прочими погодными аномалиями.

Повышение среднегодовых температур на Земле на три градуса Цельсия приведет к 75%-ному увеличению числа смертей, связанных с волнами жары, продолжительными засухами и прочими погодными аномалиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила пресс-служба университетского колледжа Лондона (UCL).

"Большая часть этого прироста [смертности] будет связана с учащением и усилением волн жары, однако дальнейшее увеличение среднегодовых температур приведет к тому, что люди начнут чаще умирать и в обычные летние дни. Это сильно затруднит прогнозирование того, как поменяется ситуация в будущие столетия, если средняя температура вырастет еще на один градус Цельсия", - заявила научный сотрудник UCL Кэтти Хуан, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Одно из главных последствий глобального потепления - экстремальные погодные явления. Как считают медики, это приведет к резкому увеличению смертности и к учащению развития различных хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы.

При увеличении среднегодовой температуры на шесть градусов Цельсия число смертей, связанных с волнами жары, увеличится как минимум в 2,75-3 раза. При этом ученые подчеркивают, что в данном случае они не могут дать точных прогнозов, так как при столь сильном потеплении климата на здоровье человека начнут негативно влиять и обычные жаркие летние дни.