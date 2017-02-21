Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 22 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Местами будет туман. Юго-западный ветер днем перейдет на северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 1-4, днем 8-12 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 1-3, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-65%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, ожидаемые 22-23 февраля на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов будут сравнительно благоприятны для метеочувствительных людей.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 5-10 градусов тепла.