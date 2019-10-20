​Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

21 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, временами будет наблюдаться усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 15-19 градусов, днем - 20-24 градуса. В Баку температура воздуха составит ночью 15-17, днем 21-23.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80% ночью и 55-65% днем.

Что касается ожидаемой погоды в регионах Азербайджана, в некоторых местах ожидается дождливая погода, а в большинстве регионов в течение дня в основном будет без осадков. Ночью и в отдельных местах будет туман. В некоторых регионах усилится восточный ветер. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла.