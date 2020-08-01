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Нестабильная погода продержится до 4 августа

Нестабильная погода продержится до 4 августа С вечера 2 августа до 4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, скорость ветра составит 15-18 м/с, временами 20-25 м/с, днем местами порывы до 28 м/с.
Экология
1 августа 2020 г. 17:30
Нестабильная погода продержится до 4 августа

С вечера 2 августа до 4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, скорость ветра составит 15-18 м/с, временами 20-25 м/с, днем местами порывы до 28 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

2 августа в северных и западных районах Азербайджана, а 3 августа в большинстве районов ожидается нестабильная погода, гроза, временами дождь, в отдельных местах интенсивный ливень, град.

Ветер западный, днем 2 и 3 августа порывы ветра достигнут 15-20 м/с, местами до 25-30 м / с.

Температура воздуха 3 августа опустится на 3-6 градусов. Возможны разливы некоторых горных рек. Нестабильные погодные условия продлятся до 4 августа.

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