Нестабильная погода продержится до 4 августа

С вечера 2 августа до 4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, скорость ветра составит 15-18 м/с, временами 20-25 м/с, днем местами порывы до 28 м/с.

С вечера 2 августа до 4 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, скорость ветра составит 15-18 м/с, временами 20-25 м/с, днем местами порывы до 28 м/с.

Об этом Report сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

2 августа в северных и западных районах Азербайджана, а 3 августа в большинстве районов ожидается нестабильная погода, гроза, временами дождь, в отдельных местах интенсивный ливень, град.

Ветер западный, днем 2 и 3 августа порывы ветра достигнут 15-20 м/с, местами до 25-30 м / с.

Температура воздуха 3 августа опустится на 3-6 градусов. Возможны разливы некоторых горных рек. Нестабильные погодные условия продлятся до 4 августа.