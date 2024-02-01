Мубариз Агаев: В Азербайджане возраст 45% транспортных средств превышает 20 лет

Срок производства более 45% зарегистрированных в Азербайджане транспортных средств превышает 20 лет.

Срок производства более 45% зарегистрированных в Азербайджане транспортных средств превышает 20 лет.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Главного управления Государственной дорожной полиции, полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев на круглом столе, посвященном утилизации транспортных средств.

Он отметил, что в стране зарегистрировано 1 774 077 дорожно-транспортных средств, из них 15% (266 878 автомобилей) возрастом до 10 лет, 39,3% (707 673 автомобиля) - от 10 до 20 лет, а возраст 45,1% (799 526 автомобилей) превышает 20 лет.

В настоящее время в стране зарегистрировано 42 461 гибридных автомобилей и 3 138 автомобилей с электродвигателями, что значительно больше, чем раньше, добавил Мубариз Агаев.