МЭПР: Дезинфицирующие средства негативно влияют на экологию

В любом случае дезинфицирующие средства хоть и незначительно, но негативно влияют на окружающую среду.

Как передает Report, об этом во время выступления на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.

Он сказал, что в главнее всего здоровье человека:

"С соответствующими структурами были проведены переговоры для уменьшения концентрации хлора и других используемых в дезинфицирующих средствах веществ, чтобы негативный вред окружающей среде был меньше".

Начальник службы также отметил, что до сих пор животные не были протестированы на коронавирус.