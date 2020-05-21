МЭПР: Дезинфицирующие средства негативно влияют на экологию

В любом случае дезинфицирующие средства хоть и незначительно, но негативно влияют на окружающую среду.
Как передает Report, об этом во время выступления на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде.
Он сказал, что в главнее всего здоровье человека:
"С соответствующими структурами были проведены переговоры для уменьшения концентрации хлора и других используемых в дезинфицирующих средствах веществ, чтобы негативный вред окружающей среде был меньше".
Начальник службы также отметил, что до сих пор животные не были протестированы на коронавирус.