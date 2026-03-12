Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Шарль Мишель: Мирные инициативы Баку и Еревана положительно сказываются на регионе

    • 12 марта, 2026
    • 14:25
    Шарль Мишель: Мирные инициативы Баку и Еревана положительно сказываются на регионе

    Шаги, которые Азербайджан и Армения предпринимают в рамках мирного процесса, оказывают положительное влияние на весь регион.

    Как передает Report, об этом журналистам заявил экс-глава Евросовета Шарль Мишель на XIII Глобальном Бакинском форуме в Баку.

