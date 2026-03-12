Шарль Мишель: Мирные инициативы Баку и Еревана положительно сказываются на регионе

Шаги, которые Азербайджан и Армения предпринимают в рамках мирного процесса, оказывают положительное влияние на весь регион.

Как передает Report, об этом журналистам заявил экс-глава Евросовета Шарль Мишель на XIII Глобальном Бакинском форуме в Баку.

Новость дополняется