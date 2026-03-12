Шарль Мишель: Мирные инициативы Баку и Еревана положительно сказываются на регионе
Другие
- 12 марта, 2026
- 14:25
Шаги, которые Азербайджан и Армения предпринимают в рамках мирного процесса, оказывают положительное влияние на весь регион.
Как передает Report, об этом журналистам заявил экс-глава Евросовета Шарль Мишель на XIII Глобальном Бакинском форуме в Баку.
Новость дополняется
Последние новости
14:29
Сильвана Кох-Мерин: Стратегическое значение Азербайджана на международной арене растетВнешняя политика
14:25
Шарль Мишель: Мирные инициативы Баку и Еревана положительно сказываются на регионеДругие
14:20
Пашинян обвинил Армянскую церковь в попытке разжечь войну с АзербайджаномВ регионе
14:18
ЕАБР озвучил данные об инвестиционных потоках между Азербайджаном и ТурциейЭнергетика
14:16
В освобожденных районах Азербайджана пройдут новрузовские ярмаркиАПК
14:15
Альфред Гузенбауэр: Евросоюз сталкивается с внутренними и внешними давлениямиДругие страны
14:09
Артис Пабрикс: Бакинский форум помогает искать решения глобальных проблемВнешняя политика
14:05
Зеленский рассказал о задержке подписания дронового соглашения с СШАДругие страны
14:02