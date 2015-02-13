Жертвами смертницы в Нигерии стали шесть человек

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере шесть человек стали жертвами нападения смертницы в нигерийском городе Биу, еще около 20 человек получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, взрыв прогремел на оживленном городском рынке. Местные жители задержали двух девочек-подростков, на которых были надеты пояса со взрывчаткой.

Предположительно, за нападением может стоять исламистская группировка "Боко харам", которая часто использует в своих нападениях смертниц.

В городе Биу, который считался более безопасным местом в штате Борно, живет большое количество беженцев. Часть территории штата Борно находится под контролем исламистов.