Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Другие страны
    • 29 марта, 2026
    • 12:40
    Зеленский: Россия не сбавляет оборотов и нацелена на продолжение войны

    Россия не снижает оборотов войны против Украины, при этом откровенно вкладывается еще и в затягивание другого конфликта, который приводит к глобальной дестабилизации.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

    "Только за эту неделю ВС РФ применили против наших городов и общин более 3000 ударных дронов, и значительная часть из них – "шахеды", а также более 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов. Россияне не снижают оборотов войны против нашего государства и людей и при этом еще и откровенно вкладываются в затягивание другой войны, которая приводит к глобальной дестабилизации", - говорится в публикации.

    По словам Зеленского, по территории Украины удары наносятся фактически теми же ударными дронами, что и по странам Ближнего Востока и Персидского залива.

    Он отметил, что военные конфликты привели к дестабилизации мировых рынков и блокированию морских путей, призвав страны региона к сотрудничеству в сфере производства вооружений для укрепления безопасности.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Zelenski: Rusiya yavaşlamır və müharibəni davam etdirməyi hədəfləyir

