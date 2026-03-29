Зеленский: Россия не сбавляет оборотов и нацелена на продолжение войны

Россия не снижает оборотов войны против Украины, при этом откровенно вкладывается еще и в затягивание другого конфликта, который приводит к глобальной дестабилизации.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Только за эту неделю ВС РФ применили против наших городов и общин более 3000 ударных дронов, и значительная часть из них – "шахеды", а также более 1450 управляемых авиационных бомб и еще 40 ракет различных типов. Россияне не снижают оборотов войны против нашего государства и людей и при этом еще и откровенно вкладываются в затягивание другой войны, которая приводит к глобальной дестабилизации", - говорится в публикации.

По словам Зеленского, по территории Украины удары наносятся фактически теми же ударными дронами, что и по странам Ближнего Востока и Персидского залива.

Он отметил, что военные конфликты привели к дестабилизации мировых рынков и блокированию морских путей, призвав страны региона к сотрудничеству в сфере производства вооружений для укрепления безопасности.