Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Захватившие власть в Гвинеи-Бисау военные ограничили доступ населения к соцсетям

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 11:17
    Захватившие власть в Гвинеи-Бисау военные ограничили доступ населения к соцсетям

    Военные власти Гвинеи-Бисау поручили телекоммуникационным компаниям временно ограничить доступ к видеохостингу YouTube, соцсетям TikTok и Facebook.

    Как передает Report, об этом сообщает местная газета Democrata.

    "Высшее военное командование по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка поручило телекоммуникационным компаниям, работающим в стране, временно приостановить доступ к определенным цифровым платформам, в частности Facebook, TikTok и YouTube, на всей территории страны", - говорится в публикации.

    Целью данной меры является профилактика распространения сведений, способной спровоцировать насилие и дезинформацию.

    В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил о том, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота.

    Гвинея-Бисау соцсети госпереворот Умаро Сиссоку Эмбало
    Qvineya-Bisauda əhalinin sosial şəbəkələrə girişi məhdudlaşdırılıb

    Последние новости

    11:43

    НБКО Finex Kredit вновь увеличивает уставный капитал

    Финансы
    11:42

    Сахиль Бабаев: Азербайджан ценит принципиальную позицию Иордании в пользу мира и стабильности

    Бизнес
    11:38

    В Астаре изъято 62 кг наркотиков

    Происшествия
    11:36

    В Наримановском суде рассматривают дело о гибели мужчины в канализационном коллекторе

    Происшествия
    11:31

    По маршруту Баку-Агстафа-Баку запустят дополнительные рейсы

    Инфраструктура
    11:29

    В Азербайджане за 10 месяцев выдано ипотечных кредитов на 371 млн манатов

    Финансы
    11:28

    Посол Беларуси: ЕАЭС стремится укрепить взаимодействие с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:28

    В Бишкеке стартовал саммит ОДКБ с участием президентов пяти стран

    В регионе
    11:25

    Чистая прибыль банковского сектора Азербайджана выросла на 8%

    Финансы
    Лента новостей