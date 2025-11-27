Захватившие власть в Гвинеи-Бисау военные ограничили доступ населения к соцсетям

Военные власти Гвинеи-Бисау поручили телекоммуникационным компаниям временно ограничить доступ к видеохостингу YouTube, соцсетям TikTok и Facebook.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Democrata.

"Высшее военное командование по восстановлению национальной безопасности и общественного порядка поручило телекоммуникационным компаниям, работающим в стране, временно приостановить доступ к определенным цифровым платформам, в частности Facebook, TikTok и YouTube, на всей территории страны", - говорится в публикации.

Целью данной меры является профилактика распространения сведений, способной спровоцировать насилие и дезинформацию.

В среду действующий глава Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоку Эмбало заявил о том, что арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате государственного переворота.