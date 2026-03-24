    WEF отложил мероприятие в Саудовской Аравии из-за региональной нестабильности

    WEF отложил мероприятие в Саудовской Аравии из-за региональной нестабильности

    Всемирный экономический форум (WEF) перенес запланированную на апрель встречу в Саудовской Аравии, посвященную глобальному сотрудничеству, росту и энергетике.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

    Отмечается, что такое решение принято с учетом эскалации на Ближнем Востоке, в том числе из-за ударов Ирана по Саудовской Аравии.

    Встреча должна была пройти в Джидде 22–23 апреля.

    По данным СМИ, решение о переносе встрече было принято после консультаций с министерством экономики и планирования королевства.

    Новая дата проведения мероприятия будет объявлена позже.

    WEF regional qeyri-sabitliyə görə Səudiyyə Ərəbistanındakı tədbirini təxirə salıb
    WEF postpones Saudi Arabia event amid regional instability
