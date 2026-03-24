WEF отложил мероприятие в Саудовской Аравии из-за региональной нестабильности
- 24 марта, 2026
- 16:23
Всемирный экономический форум (WEF) перенес запланированную на апрель встречу в Саудовской Аравии, посвященную глобальному сотрудничеству, росту и энергетике.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.
Отмечается, что такое решение принято с учетом эскалации на Ближнем Востоке, в том числе из-за ударов Ирана по Саудовской Аравии.
Встреча должна была пройти в Джидде 22–23 апреля.
По данным СМИ, решение о переносе встрече было принято после консультаций с министерством экономики и планирования королевства.
Новая дата проведения мероприятия будет объявлена позже.
