Вучич: С Россией договорились о трехмесячном продлении газового контракта

Договор о поставках российского газа в Сербию продлен на три месяца.

Как передает Report со ссылкой на сербские СМИ, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

"Мы получили продление контракта на три месяца на очень выгодных для нас условиях. Сегодня газ стоит около $645, мы бы заплатили немного больше, но по сути, сейчас мы платим около $320", - сказал он.

По его словам, вопрос о поставках российского газа в Сербию также обсуждался в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Они также обсудили сотрудничество в сфере медицины, фармакологии, а также вопрос участия российских компаний в проектах в Сербии.