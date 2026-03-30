Вучич: С Россией договорились о трехмесячном продлении газового контракта
Другие страны
- 30 марта, 2026
- 13:47
Договор о поставках российского газа в Сербию продлен на три месяца.
Как передает Report со ссылкой на сербские СМИ, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Мы получили продление контракта на три месяца на очень выгодных для нас условиях. Сегодня газ стоит около $645, мы бы заплатили немного больше, но по сути, сейчас мы платим около $320", - сказал он.
По его словам, вопрос о поставках российского газа в Сербию также обсуждался в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Они также обсудили сотрудничество в сфере медицины, фармакологии, а также вопрос участия российских компаний в проектах в Сербии.
Последние новости
14:07
Стали известны объемы заявок на поставку азербайджанского газа в Европу по TAPЭнергетика
13:56
Шафига Мамедова: Невозможно говорить о Расиме Балаеве в прошедшем времениИскусство
13:51
В Грузии электроэнергия подорожает на 33%Энергетика
13:47
Вучич: С Россией договорились о трехмесячном продлении газового контрактаДругие страны
13:41
Фото
Видео
Церемония прощания с народным артистом Расимом Балаевым завершилась – ОБНОВЛЕНО-2Kультурная политика
13:37
Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Расима БалаеваKультурная политика
13:32
Анар: Память о Расиме Балаеве будет жить, пока живо азербайджанское киноKультурная политика
13:25
Саадат Юсифова: Творческий путь Расима Балаева - это школа для молодежиКультура
13:22