ВСУ потеряли F-16 вместе с пилотом

ВВС Украины потеряли истребитель F-16 вместе с пилотом при отражении российской атаки в ночь на 29 июня.

ВВС Украины потеряли истребитель F-16 вместе с пилотом при отражении российской атаки в ночь на 29 июня.

Как передает Report , об этом сообщается в Telegram-канале армейской пресс-службы.

Отмечается, что пилот успел отвести самолет от населенного пункта.

"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

Указывается, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей, однако во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.

В ночь на 29 июня РФ выпустила по Украине дроны и ракеты различных типов, всего было зафиксировано более 500 воздушных целей.