ВСУ потеряли F-16 вместе с пилотом

ВВС Украины потеряли истребитель F-16 вместе с пилотом при отражении российской атаки в ночь на 29 июня.
Как передает
Отмечается, что пилот успел отвести самолет от населенного пункта.
"К сожалению, сейчас имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.
Указывается, что пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей, однако во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.
В ночь на 29 июня РФ выпустила по Украине дроны и ракеты различных типов, всего было зафиксировано более 500 воздушных целей.