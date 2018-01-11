Великобритания отказалась предоставлять Ассанжу дипломатический статус

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ МИД Великобритании отклонил запрос со стороны правительства Эквадора о предоставлении дипломатического статуса основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает Report cо ссылкой на Guardian.

Данное решение принято на фоне сообщений о том, что основатель WikiLeaks, проживший в посольстве Эквадора более пяти лет, недавно получил гражданство этого государства.

В случае предоставления дипломатического статуса, Ассанж мог бы получить определенную неприкосновенность и смог бы покинуть как посольство Эквадора, так и Великобританию, не рискуя быть арестованным за нарушение прежних условий освобождения под залог.