В Венгрии заявили, что фон дер Ляйен не вправе мешать сотрудничеству внутри ЕС

Еврокомиссия (ЕК) не может выбирать, с кем из стран Евросоюза она будет сотрудничать, а с кем нет.
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Бока дал понять, что правительство Венгрии считает эти решения неправомерными.
"Евросоюз является международной организацией, созданной государствами-членами. Еврокомиссия является институтом ЕС. Еврокомиссия не может самостоятельно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Все ли решения комиссии в настоящее время основаны на политических соображениях?" - отметил министр.
Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.