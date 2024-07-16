В Венгрии заявили, что фон дер Ляйен не вправе мешать сотрудничеству внутри ЕС

Еврокомиссия (ЕК) не может выбирать, с кем из стран Евросоюза она будет сотрудничать, а с кем нет.

Еврокомиссия (ЕК) не может выбирать, с кем из стран Евросоюза она будет сотрудничать, а с кем нет.

Как передает Report , об этом написал на своей странице в соцсети Х венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, комментируя решения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, призванные продемонстрировать недовольство Брюсселя действиями Будапешта.

Бока дал понять, что правительство Венгрии считает эти решения неправомерными.

"Евросоюз является международной организацией, созданной государствами-членами. Еврокомиссия является институтом ЕС. Еврокомиссия не может самостоятельно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Все ли решения комиссии в настоящее время основаны на политических соображениях?" - отметил министр.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.