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В Саудовской Аравии заявили, что близки к заключению оборонительного пакта с США

В Саудовской Аравии заявили, что близки к заключению оборонительного пакта с США Соединенные Штаты и Саудовская Аравия завершили большую часть работы над двухсторонними соглашениями в области обороны и безопасности.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 20:24
В Саудовской Аравии заявили, что близки к заключению оборонительного пакта с США

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия завершили большую часть работы над двухсторонними соглашениями в области обороны и безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

"Я думаю, что мы очень, очень близки к двусторонним соглашениям между королевством [Саудовская Аравия] и США. Большая часть работы уже проделана. У нас есть общие контуры того, что, по нашему мнению, должно произойти на палестинском фронте", - сказал Фейсал бен Фархан в ответ на вопрос о перспективах заключения оборонительного пакта.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Эр-Рияд ведет переговоры с Вашингтоном о заключении оборонительного пакта на условиях, близких к 5-му пункту устава НАТО о коллективной безопасности, согласно которому нападение на одного члена блока приравнивается к объявлению войны всем странам альянса. По данным источников агентства, взамен на гарантии безопасности Саудовская Аравия может установить полноценные дипломатические отношения с Израилем.

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Версия на английском языке Saudi Arabia says 'very, very close' to US security pact

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