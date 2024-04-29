В Саудовской Аравии заявили, что близки к заключению оборонительного пакта с США

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия завершили большую часть работы над двухсторонними соглашениями в области обороны и безопасности.

Соединенные Штаты и Саудовская Аравия завершили большую часть работы над двухсторонними соглашениями в области обороны и безопасности.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

"Я думаю, что мы очень, очень близки к двусторонним соглашениям между королевством [Саудовская Аравия] и США. Большая часть работы уже проделана. У нас есть общие контуры того, что, по нашему мнению, должно произойти на палестинском фронте", - сказал Фейсал бен Фархан в ответ на вопрос о перспективах заключения оборонительного пакта.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Эр-Рияд ведет переговоры с Вашингтоном о заключении оборонительного пакта на условиях, близких к 5-му пункту устава НАТО о коллективной безопасности, согласно которому нападение на одного члена блока приравнивается к объявлению войны всем странам альянса. По данным источников агентства, взамен на гарантии безопасности Саудовская Аравия может установить полноценные дипломатические отношения с Израилем.