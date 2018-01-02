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    В России повысились акцизы на бензин и дизельное топливо

    © Foto: RİA "Novosti"

    Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В России с 1 января 2018 года повысились ставки акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо.

    Как передает Report, об этом сoобщает Интерфакс.

    Отмечается, что ставка на бензин класса 5 увеличилась на 10,7% по сравнению с действовавшей в 2017 году и составит 11,213 тыс. руб. за тонну.

    Ставка акциза на дизельное топливо выросла — на 12,7% до 7,665 тыс. руб. за тонну.

    Второй этап повышения ставок на эти виды топлива предусмотрен с 1 июля 2018 года.

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