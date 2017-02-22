В Риме работники метро и водители автобусов устроили забастовку

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ На улицах Рима после шестидневных протестов появились белые автомобили такси, однако передвижение по городу для его жителей и гостей в среду стало непростой задачей из-за забастовки работников метро и водителей автобусов и трамваев.

Как передает Report, четырехчасовая забастовка общественного транспорта привела к закрытию одной из трех веток римского метро, на второй линии поезда ходили с увеличенными интервалами. К стачке присоединилась часть автобусных и трамвайных маршрутов.

Сотрудники государственной компании ATAC, которая отвечает за весь общественный транспорт в Риме, выступают против тяжелых условий труда, высоких объемов работы и случаев нападений со стороны агрессивно настроенных граждан.

На пятницу 24 февраля запланирована забастовка сети междугородних автобусов Cotral.