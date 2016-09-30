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    В результате бомбардировок жилого пункта в Сирии погибли 20 человек, еще 24 ранены

    Лейс аль-Фарис: В поселке Джарджаназ сотрудники сил гражданской обороны извлекли из-под завалов много детских трупов

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ B результате бомбардировок сирийского города Идлиб и окрестных районов истребителями ВВС режима Башара Асада погибли 20 человек, еще 24 были ранены.

    Как сообщает Report, об этом агентству "Анадолу" заявил ответственное лицо местной организации гражданской обороны Лейс аль-Фарис. 

    По его словам, в результате авиаударов вакуумными бомбами в городе Идлиб и окрестных районах есть много разрушений: "Жители региона заняты спасательно-розыскными работами. В поселке Джарджаназ сотрудники сил гражданской обороны извлекли из-под завалов много детских трупов. В результате бомбардировок серьезно пострадало пятиэтажное здание".

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