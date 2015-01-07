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    В Новой Зеландии пассажиры успели выпрыгнуть из падающего самолета

    Последняя пара покинула лайнер за несколько секунд до того, как судно рухнуло в озеро

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В Новой Зеландии потерпел крушение пассажирский самолет. Как передает Associated Press со ссылкой на Lenta.Ru, пассажирам и экипажу удалось спастись.

    Аварийная ситуация с самолетом авиакомпании Skydive Taupo произошла в районе озера Таупо, расположенного на Северном острове Новой Зеландии. На борту находились 13 человек: шесть пассажиров, шесть членов экипажа и командир корабля.

    После того, как лайнер начал терять высоту, бортпроводники обеспечили всех парашютами. По данным Sun Herald, пассажиры выпрыгивали из самолета в тандеме с членами экипажа. Последняя пара покинула лайнер за несколько секунд до того, как воздушное судно рухнуло в озеро. Пилоту также удалось спастись, он смог самостоятельно добраться до берега.

    Как рассказала пресс-секретарь полиции Ким Перкс, пассажиры и члены экипажа прошли медицинское обследование. Серьезных травмы никто не получил, сообщает Report.

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